Il direttore sportivo del Milan ha commentato l’attuale stato della squadra prima della partita contro il Napoli. Ha affermato che oggi in campo ci sono due grandi squadre e ha menzionato di guardare in alto per la classifica. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a 'DAZN' in vista dell’incontro. La sfida tra le due formazioni è prevista per questa sera.

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Napoli-Milan:“Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria”. Sulla coppia inedita Fullkrug-Nkunku: “Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare pre Napoli: “Oggi giocano due grandi squadre. Classifica? Guardo in alto”

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Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug #NapoliMilan x.com