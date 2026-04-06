Milan dopo il tonfo a Napoli devi guardarti indietro

Il Milan ha perso terreno nella corsa allo scudetto e al secondo posto dopo la sconfitta contro il Napoli. Nella partita del 6 aprile 2026, i rossoneri hanno scelto di affrontare l’incontro puntando al pareggio, ma alla fine hanno subito una sconfitta che complica le loro possibilità di classifica. La sfida si è svolta allo stadio del Napoli e ha visto i padroni di casa prevalere sui rivali milanesi.

Napoli, 6 aprile 2026 – Il Milan saluta Scudetto e secondo posto, quest’ultimo almeno per il momento, quando ha deciso di giocare per il pareggio contro il Napoli. Lo ha fatto nella ripresa, dopo un primo tempo non spettacolare ma scoppiettante, abbassando sempre più il baricentro e abbandonando le punte nelle infinite praterie del Maradona. “Ma come si può prendere un gol così?” urla Max Allegri dopo il guizzo di Politano, ma tutto è frutto delle sue scelte, e delle circostanze tecniche. Il tecnico livornese si gioca la sfida dell’anno senza Leao e Pulisic, cercando in Fullkrug la boa su cui appoggiarsi, chiedendo a Nkunku quella velocità che oggi i due giocatori più in vista non sanno dare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, dopo il tonfo a Napoli devi guardarti indietro Letizia: “Tifosi del Milan, non cantante «Cardinale devi vendere», provate con «Cardinale devi comprare»”Nelle ultime settimane, il nome di Cardinale è comparso sui giornali più spesso del solito. Milan, che tonfo: il Parma gela San Siro e l’Inter vola a + 10Il Milan si pianta sui pedali: contro il Parma rimane al palo (di Leao), incassa l’incornata di Troilo (annullata e poi convalidata dopo revisione al... Milan perde con il Napoli e io mi scontro con Tiziano… #milan #napoli Temi più discussi: Acquafresca: Tonfo Italia può incidere sulla corsa scudetto, non escludo che...; Nuovo Ct Italia, clamoroso Bargiggia: ADL spinge per Malagò presidente FIGC per liberarsi di Conte; ULTIM'ORA - Terremoto FIGC, si è dimesso Gravina. Milan, dopo il tonfo a Napoli devi guardarti indietroRipresa troppo arrendevole dei rossoneri, che in casa del Napoli salutano definitivamente lo Scudetto e perdono anche il secondo posto. Corsa Champions: ora la Juve, quinta, è a 6 punti, ma i biancone ... msn.com Milan, after the defeat in Naples you have to look backNapoli, 6 aprile 2026 – Il Milan saluta Scudetto e secondo posto, quest’ultimo almeno per il momento, quando ha deciso di giocare per il pareggio contro il Napoli. Lo ha fatto nella ripresa, dopo un ... sport.quotidiano.net Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca facebook Il #Milan perde sul campo e anche il secondo posto in classifica. Poco coraggio, e un attacco che non produce nulla. Milan a +6 sul quinto posto #NapoliMilan x.com