Il tecnico del Milan ha dichiarato di non essere interessato alla panchina della Nazionale e ha confermato la volontà di rimanere alla guida della squadra rossonera. Dopo settimane di voci e supposizioni, Allegri ha messo fine alle speculazioni sul suo futuro, affermando di voler portare avanti il progetto iniziato con il club. La sua posizione è chiara e non ci sono ulteriori dubbi sulla sua permanenza.

Massimiliano Allegri ha chiuso ogni speculazione sul suo futuro: il tecnico rossonero non è interessato alla panchina della Nazionale e intende restare al Milan per completare il progetto iniziato. Dopo il fallimento dell’Italia al Mondiale 2026, il suo nome era circolato tra i possibili ct azzurri, ma la risposta del “papà” del Diavolo è stata chiara e definitiva: prima la qualificazione in Champions League con il Milan, poi si vedrà. Allegri ha ribadito più volte il suo impegno totale verso i rossoneri, specialmente in questo momento decisivo della stagione. Con il Milan a -6 dall’Inter e otto giornate residue, il focus è tutto sulla volata finale e sul big match di Pasquetta contro il Napoli. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Allegri e le speculazioni sul futuro

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