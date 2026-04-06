Milan Allegri dopo il ko di Napoli | Abbiamo 7 partite e dobbiamo fare un tot di punti

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore del Milan ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che restano sette partite alla fine del campionato e che è necessario ottenere un certo numero di punti per raggiungere gli obiettivi stagionali. La squadra si prepara ora a affrontare le prossime sfide, con l’obiettivo di migliorare i risultati nelle partite rimanenti. Allegri ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine dell’incontro.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: “La mia analisi? Che sono partite bloccate, nel primo tempo dovevamo essere più precisi nella metà campo avversaria. Abbiamo preso una ripartenza su una palla giocata a metà campo, e nel secondo abbiamo sofferto qualche loro ripartenza. Negli ultimi 20 metri si deve migliorare”. Sul Milan che ora si deve guardare indietro in classifica: “Io credo che era bella pensare di poter lottare, poi purtroppo quando perdi con Parma e Lazio nel momento decisivo . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo il k.o. di Napoli: “Abbiamo 7 partite e dobbiamo fare un tot di punti”

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Allegri dopo Pisa-Milan: “Dobbiamo fare un passettino in avanti”. Che parole per ModricIl Milan vince contro il Pisa grazie alla rete di Modric nel secondo tempo, ma la prestazione dei rossoneri non ha del tutto convinto.

MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST NAPOLI MILAN:NON SIAMO RIUSCITI A FARE IL NOSTRO...

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Allegri tira fuori in Milan dalla corsa Scudetto: Credo che ormai abbiamo datoAllegri ha parlato dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli e ha tirato fuori il Diavolo dalla corsa Scudetto: Credo che ormai abbiamo dato ... fanpage.it

Ciro Ferrara dopo Napoli-Milan: Se fossi un giocatore di Allegri mi girerebbero le scatoleL'ex difensore analizza la vittoria della squadra di Conte che con questi tre punti supera i rossoneri e sale al secondo posto ... msn.com

Con un gol di Politano il Napoli batte il Milan e scavalca i rossoneri al secondo posto in classifica, dopo 5 vittorie il Como viene fermato sul pareggio dall'Udinese e ne aprofitta la Juventus, che batte il Genoa e si porta a -1 dai lariani e dalla zona Champions facebook

Il #Milan perde sul campo e anche il secondo posto in classifica. Poco coraggio, e un attacco che non produce nulla. Milan a +6 sul quinto posto #NapoliMilan x.com