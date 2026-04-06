Migliaia di turisti a Riccione per il ponte di Pasqua | dal concerto di Cristina D' Avena a Wanderlust

Durante il ponte di Pasqua, Riccione ha visto una grande affluenza di turisti, attratti dal bel tempo e da un ricco programma di eventi. Tra le iniziative più seguite, ci sono un concerto di Cristina D'Avena e la manifestazione

Tantissimi vacanzieri hanno scelto Riccione per il weekend pasquale, gran folla sia in spiaggia che nelle vie del centro Tanta gente ha scelto Riccione per trascorrere il lungo fine settimana di Pasqua, complice il sole, l’aria primaverile e un calendario di eventi ricco e variegato. Viale Ceccarini, finalmente percorribile anche nel nuovo tratto tra viale Milano e viale Gramsci, si è trasformato in un vivace salotto, tra vetrine colorate, decorazioni pasquali e visitatori intenti allo shopping primaverile. Il cielo terso ha conquistato anche i primi turisti in spiaggia, per un tiepido bagno di sole o una passeggiata rigenerante lungo la riva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Pasqua a Riccione è già entrata nel vivo: mercatini aperti, poi musica con Cristina D'Avena e spettacoli itinerantiAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend La Pasqua...

Temi più discussi: Pasqua a Venezia: migliaia di turisti e polemiche per le code ai vaporetti; Pasqua a Napoli: sospesi i cantieri ed aumentati i servizi per i migliaia di turisti attesi; Truffa sull’Everest, migliaia di turisti avvelenati dalle guide: Così guadagnavano sui salvataggi; Verona, la stagione turistica è iniziata con migliaia di presenze per Pasqua.

Boom di turisti a Napoli: strade affollate e sole che splendeÈ una domenica soleggiata quella che ha accolto la gente che ha deciso di trascorrere da queste parti le festività pasquali. napolitoday.it

Pasqua affollata a Venezia: migliaia di turisti tra musei aperti e pressione sui residentiVisitatori italiani e stranieri affollano le calli, i canali e le piazze della città. Consueti disagi per i residenti ... rainews.it

A Cotonou, migliaia di auto usate europee sostano in un enorme parcheggio: il più grande hub (semi illegale) del mondo forse. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-usate-possono-finire-africa-867324.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echo facebook

Pasqua a Venezia: migliaia di turisti e polemiche per le code ai vaporetti. Arrivi incessanti dalle prime ore del mattino in treno e in auto: mezzi pubblici affollati con gravissimi disagi per i residenti nelle isole. x.com