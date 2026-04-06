Migliaia di turisti a Riccione per il ponte di Pasqua | dal concerto di Cristina D' Avena a Wanderlust

Durante il fine settimana di Pasqua, Riccione ha attirato migliaia di visitatori grazie al bel tempo e a un calendario di eventi che includeva un concerto di Cristina D'Avena e la manifestazione

Tantissimi vacanzieri hanno scelto Riccione per il weekend pasquale, gran folla sia in spiaggia che nelle vie del centro Tanta gente ha scelto Riccione per trascorrere il lungo fine settimana di Pasqua, complice il sole, l’aria primaverile e un calendario di eventi ricco e variegato. Viale Ceccarini, finalmente percorribile anche nel nuovo tratto tra viale Milano e viale Gramsci, si è trasformato in un vivace salotto, tra vetrine colorate, decorazioni pasquali e visitatori intenti allo shopping primaverile. Il cielo terso ha conquistato anche i primi turisti in spiaggia, per un tiepido bagno di sole o una passeggiata rigenerante lungo la riva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Pasqua a Riccione è già entrata nel vivo: mercatini aperti, poi musica con Cristina D'Avena e spettacoli itinerantiAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend La Pasqua...

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Non so voi, ma io pur avendo visto questo video migliaia di volte, non lo skippo mai. Ogni volta i brividi x.com