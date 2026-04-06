In Italia, le temperature sono attualmente più alte del normale per il periodo, con valori che ricordano quelli di maggio anziché di inizio aprile. Nei prossimi giorni, sono previste piogge e un calo delle temperature, segnando un cambio di scenario climatico rispetto alle condizioni attuali. La situazione meteorologica indica una fase di transizione verso un clima più fresco e piovoso.

L’Italia è interessata da un’ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature più tipiche di maggio che di inizio aprile. L’anticiclone subtropicale domina il Paese garantendo tempo stabile, soleggiato e mite almeno fino a giovedì 9 aprile.Pasquetta (lunedì 6 aprile) Nord: cielo poco nuvoloso con qualche addensamento stratiforme. Centro: sereno o velato. Sud: soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Le temperature rimangono molto miti, con punte fino a 25-26°C in pianura al Nord e al Centro (solo la Liguria resta nella media stagionale). Venti deboli variabili, Libeccio al Nord, mari mossi solo al Nord e poco mossi altrove.Nei giorni successivi il clima resta piacevole e stabile: cieli sereni o poco nuvolosi, sole prevalente e temperature ancora elevate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, ecco quando tornano il freddo e la pioggia

Leggi anche: Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quando

Previsioni meteo Lombardia: tornano pioggia, freddo e neveMilano, 2 febbraio 2026 – Torna peggiorare il tempo sui cieli di Lombardia dopo la tregua dei giorni scorsi.

Ottime notizie! Tornano le nevicate più intense in Italia!! Ecco quando e dove

Temi più discussi: Comunicazioni - Torna l’ora legale 2026: ecco quando arriverà; Meteo di Pasquetta, anticipo d'estate con l'anticiclone subtropicale: ecco quando torna il maltempo; In Puglia Pasqua e Pasquetta con il sole: torna il bel tempo, ecco le previsioni meteo; Piemonte nel gelo, temperature fino a -6°C: ecco quando arriva il freddo più intenso del mese.

Stop al caldo di aprile, ecco quando tornano piogge e freddoIl dominio dell’anticiclone africano sta caratterizzando il meteo di questa Pasqua di Resurrezione, con temperature in vertiginoso aumento e pronte ... meteogiornale.it

Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quandoFirenze, 2 febbraio 2026 – E’ durata ben poco la pausa dal maltempo. Già da stasera, infatti, un nuovo fronte perturbato è già pronto a riportare piogge diffuse e cieli grigi su gran parte della ... lanazione.it

Emilia Romagna Meteo facebook

Cosa fare per Pasquetta a Roma. Meteo, eventi e trasporti pubblici: la guida completa ift.tt/24vcGhW x.com