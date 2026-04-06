Meteo ecco quando tornano il freddo e la pioggia
In Italia, le temperature sono attualmente più alte del normale per il periodo, con valori che ricordano quelli di maggio anziché di inizio aprile. Nei prossimi giorni, sono previste piogge e un calo delle temperature, segnando un cambio di scenario climatico rispetto alle condizioni attuali. La situazione meteorologica indica una fase di transizione verso un clima più fresco e piovoso.
L’Italia è interessata da un’ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature più tipiche di maggio che di inizio aprile. L’anticiclone subtropicale domina il Paese garantendo tempo stabile, soleggiato e mite almeno fino a giovedì 9 aprile.Pasquetta (lunedì 6 aprile) Nord: cielo poco nuvoloso con qualche addensamento stratiforme. Centro: sereno o velato. Sud: soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Le temperature rimangono molto miti, con punte fino a 25-26°C in pianura al Nord e al Centro (solo la Liguria resta nella media stagionale). Venti deboli variabili, Libeccio al Nord, mari mossi solo al Nord e poco mossi altrove.Nei giorni successivi il clima resta piacevole e stabile: cieli sereni o poco nuvolosi, sole prevalente e temperature ancora elevate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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