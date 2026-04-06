Mercato in centro lavori e restringimenti | attenzione alla viabilità in città

A partire da martedì 7 aprile, nella città di Lecco sono previste modifiche alla viabilità legate a lavori in corso e restringimenti delle strade. Gli uffici municipali hanno comunicato che alcune vie saranno interessate da divieti e variazioni temporanee, con l’obiettivo di gestire le attività di cantiere e garantire la sicurezza stradale. Le modifiche riguarderanno diverse zone del centro cittadino e resteranno in vigore per tutta la settimana.

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, martedì 7 aprile, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali. Innanzitutto l'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 8 aprile. E poi ancora i lavori e le manutenzioni previsti nelle seguenti strade della città. Corso Matteotti, altezza civico 84, restringimento regolamentato da movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dall’8 al 10 aprile. Corso San Michele del Carso, altezza civico 31, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio rete idrica il 9 aprile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Torino, lavori stradali in centro città: modifiche alla viabilità per un mese e mezzoA Torino da lunedì 9 marzo a venerdì 24 aprile verranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria su carreggiate e marciapiedi in alcune... Temi più discussi: Mercato in centro, lavori e restringimenti: attenzione alla viabilità in città; Mercato delle Erbe: lavori completati entro giugno, in linea con il nuovo cronoprogramma; Più sei qualificato, più sei esposto: l’AI riscrive le regole del mercato del lavoro; Lavoro nero e sicurezza: 35mila euro di multe per cinque ambulanti del mercato di Treviso. Rieti, ex mercato coperto: lavori temporaneamente fermi. Via Cintia in ultimazioneRIETI - Fermata e prossima ripartenza per la riqualificazione dell’ex mercato coperto di via Potenziani, nel centro storico di Rieti. Avviati ad agosto i primi interventi di bonifica dei locali ... ilmessaggero.it Lavori all’ex mercato coperto, la fine del cantiere è un rebusIl Pd attacca: «Negli atti il Comune parla di interventi fino al prossimo novembre» Il sindaco: «Due mesi per il naviglio Sforzesco, poi il marciapiede e i ... laprovinciapavese.gelocal.it MERCATO SAN SEVERINO: si è spenta Rosa Pessolano, avvocato di 45 anni Rosa lascia il marito Michele, figlia Emilia di 8 anni, i genitori Emilio e Carmelina .Era cognata di Fabio Iannone, Presidente del Consiglio comunale di Mercato San Severino. - facebook.com facebook Dalla #Spagna: #Angeliño nella lista mercato del #Betis #ASRoma #Calciomercato x.com