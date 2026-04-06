Mercato dei mutui frenata nel Riminese | erogazioni in calo dell’8,7% nell' ultimo trimestre

Nel terzo trimestre del 2025, il mercato dei mutui nel Riminese ha mostrato un calo dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Kìron Partner Spa ha condotto un’analisi dettagliata sui finanziamenti finalizzati all’acquisto di case, concentrandosi sulle richieste delle famiglie residenti nella regione. I dati evidenziano una diminuzione delle erogazioni di mutui nel territorio, segnando un rallentamento rispetto ai trimestri precedenti.

Il report di Banca d'Italia conferma il trend positivo: in provincia volumi su del 15% nel terzo trimestre. Ma sul futuro del 2026 pesa l'incognita dei tassi legata ai conflitti internazionali Kìron Partner Spa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel terzo trimestre 2025. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di dicembre 2025. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +18,7%, per un controvalore di 2. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Mutui casa, erogazioni in aumento in Provincia: nel 2025 finanziamenti per oltre 310 milioniKìron Partner Spa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti...

Crollano le vendite di Xbox e dei servizi nell’ultimo trimestre fiscale, aumentano i ricavi legati all’AIMicrosoft ha pubblicato i risultati finanziari dell’ultimo trimestre fiscale, mostrando un quadro a due velocità.

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