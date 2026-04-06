Nel terzo trimestre del 2025, il mercato dei mutui nella provincia di Rimini ha registrato una diminuzione dell’8,7% nelle erogazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’analisi di Kìron Partner Spa si concentra sui finanziamenti destinati all’acquisto di immobili concessi alle famiglie residenti nella regione, evidenziando un rallentamento nel settore delle erogazioni. I dati forniscono un quadro dettagliato dell’andamento del comparto nel territorio locale.

Il report di Banca d'Italia conferma il trend positivo: in provincia volumi su del 15% nel terzo trimestre. Ma sul futuro del 2026 pesa l'incognita dei tassi legata ai conflitti internazionali Kìron Partner Spa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel terzo trimestre 2025. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di dicembre 2025. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +18,7%, per un controvalore di 2. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Mutui casa, erogazioni in aumento in Provincia: nel 2025 finanziamenti per oltre 310 milioniIl report di Banca d'Italia conferma il trend positivo: in provincia volumi su del 15% nel terzo trimestre.

Temi più discussi: Mercato dei mutui, frenata nel Riminese: erogazioni in calo dell’8,7% nell'ultimo trimestre; Immobiliare 2026: case in frenata, boom affitti e investimenti; Inflazione, mutui e costi edilizia: lo spettro degli squilibri internazionali sul mercato della casa; Il ritorno della crisi finanziaria - Appunti.

Mutui, Firenze cresce meno della Toscana: Prezzi alti e mercato selettivo frenano il creditoSecondo i dati Kiron, a Firenze i finanziamenti sono in aumento ma sotto il ritmo della media regionale. Mercato trainato dagli investitori e accesso al credito sempre più selettivo ... firenzetoday.it

Milano: prezzi record a 5.645€ al mq, ma l’inflazione energetica frena la corsa ai mutuiIl mercato immobiliare tiene ma la classe media si sposta in provincia. Rho e Rozzano alternative a 2.500 euro. Ombra del conflitto sui tassi. it.benzinga.com

VIRTUS: CACCIA SUL MERCATO Escono i primi nomi, già accostati alla Virtus durante la stagione: da JD Notae a Rasheed Bello. Cosa scrivono i quotidiani nel giorno della gara con il Bayern. - facebook.com facebook

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