Mercatini musica dal vivo e street art | torna il Fritz Collective Fest

A Cesena, in viale Mazzoni, si svolge nuovamente il Fritz Collective Fest, un evento che comprende mercatini, musica dal vivo e street art. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno la manifestazione ritorna a coinvolgere la comunità con attività e esposizioni all’aperto. La manifestazione si svolge nel quartiere, offrendo un’occasione di aggregazione e divertimento per i partecipanti.

L'assessore Plumari: "Il Fritz Collective Fest trasforma viale Mazzoni in uno spazio completamente inedito e diventa motore di tutto il centro storico, coinvolgendo e valorizzando le attività circostanti" Dopo lo straordinario successo della prima edizione, torna in viale Mazzoni a Cesena il Fritz Collective Fest, l’evento che trasforma questa porzione di città in uno spazio aperto, vivo e condiviso. Domenica 12 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 23:00, la strada si animerà con musica, arte, mercatini e gastronomia di qualità, in un appuntamento a ingresso libero pensato per tutta la città. Ideato e organizzato da Fritz, in collaborazione... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Fritz Collective Fest. Musica e mercatini in viale MazzoniDopo il successo della prima edizione, torna in viale Mazzoni il Fritz Collective Fest. Argomenti più discussi: Mercatini, musica dal vivo e street art, torna il Fritz Collective Fest; Beachline Festival: in 1.500 sulla spiaggia di Riccione danno il via alla kermesse europea di beach volley; Forlì, scomparsa di Wera Zangari; Fritz Collective Fest Musica e mercatini in viale Mazzoni. Fritz Collective Fest. Musica e mercatini in viale MazzoniDomenica la seconda edizione della manifestazione ... msn.com Mercatini, musica dal vivo e street art: torna il "Fritz Collective Fest" #Cesena - facebook.com facebook