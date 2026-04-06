Una donna ha ereditato da sua nonna un calendario perpetuo realizzato negli anni ’70, che raccoglie vari ricordi di famiglia. Il cimelio funge da archivio fisico di memorie, attraverso annotazioni e appunti conservati nel corso degli anni. Il calendario rappresenta un oggetto che unisce generazioni, mantenendo vivo il legame con il passato attraverso i ricordi tramandati.

Jenn Perez Miller ha ricevuto in eredità un calendario perpetuo creato dalla nonna negli anni ’70. Questo strumento raccoglie i ricordi di famiglia in un unico archivio fisico. L’oggetto consiste in una serie di schede indice tenute insieme da anelli metallici. Ogni scheda riporta un giorno e un mese specifici, ma è priva di un anno preimpostato. Il funzionamento è lineare: quando accade un evento significativo, l’utente scrive l’accaduto sulla data corrispondente, aggiungendo accanto l’anno esatto. In questo modo, la storia della famiglia viene stratificata nel tempo. Un archivio di memorie tra l’ordinario e il monumentale. Il sistema permette di documentare ogni tipo di esperienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memorie in un calendario: il cimelio anni ’70 che unisce i ricordi

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