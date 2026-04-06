McKennie a Dazn | Io capocannoniere? No l’importante è qualificarci in Champions

Dopo la partita tra Juventus e Genoa, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la propria prestazione e le ambizioni personali. Durante l’intervista, ha dichiarato di non puntare a diventare capocannoniere e ha sottolineato che l’obiettivo principale resta la qualificazione in Champions League. La discussione si è concentrata anche sull’andamento della squadra e sulle prossime sfide di campionato.

di Francesco Spagnolo McKennie nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Cosa ha detto. Nel post partita di Juve Genoa McKennie ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del centrocampista bianconero. CAPOCANNONIERE – «No, voglio arrivare in Champions, questo è importante ». QUALITA’ DELLA SQUADRA – « Ci sono state tante partite in questa stagione dove noi abbiamo giocato bene e noi non eravamo qua, ma è importante per noi, per la squadra, per i tifosi, la Juventus in generale vuole arrivare in Champions e arrivare a questo livello di Juventus, di essere la Juventus ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie a Dazn: «Io capocannoniere? No, l’importante è qualificarci in Champions» Boga a Dazn: «E’ un momento molto bello per me. Vittoria importante. Io punta? Vi spiego la scelta del mister»di Redazione JuventusNews24Boga ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese Juve ha parlato confermando di trovarsi molto bene in un ambiente... Luis Henrique a Dazn: «Partita troppo importante, vogliamo i tre punti, ma sarà difficile contro quest’avversaria. Io? Ecco come sto»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Mckennie a DAZN: Obiettivo capocannoniere della Juve? No, voglio arrivare in ChampionsWeston Mckennie è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Genoa. Le sue parole: Punti a diventare il capocannoniere della squadra? No, voglio arrivare in ... tuttojuve.com Juve-Genoa, McKennie a Dazn: Vi svelo il nostro obiettivoNel consueto pre partita di Dazn, le parole di Weston McKennie a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Genoa ... juvenews.eu