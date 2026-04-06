È stata annunciata l’uscita di Maul: Shadow Lord, una nuova serie animata ambientata nell’universo di Star Wars. La storia si svolge tra l’epoca di Andor e quella di Il Padrino, preparando il terreno per una seconda stagione. La serie si concentra su uno dei personaggi più iconici e complessi, che ha già riscosso grande interesse tra i fan. La data di uscita e altri dettagli sulla produzione non sono ancora stati comunicati.

L'ultima creazione Star Wars è Maul:Shadow Lord, una serie animata che torna su uno dei personaggi più cattivi e insieme amati della saga. Il suo destino è arcinoto, ma questo non frena il nuovo racconto, ricco di bocconcini per lo più golosi e solo ogni tanto indigesti. Una cosa, però, è subito evidente, Maul:Shadow Lord prepara bene, e fin da subito, il terreno per una seconda stagione e crea collegamenti con il resto della galassia lontana lontana, anche quando alcune situazioni, utili a portare avanti la trama, vengono interrotte da alcuni colpi di scena, più o meno azzeccati e “furbi”. Un'avventura tra Andor e Il Padrino La... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Maul: Shadow Lord arriva con una storia tra Andor e Il Padrino che prepara il terreno a una seconda stagione pazzesca

Maul è tornato: ecco il trailer e la data d’uscita di Star Wars: Maul – Shadow LordL’iconico villain di Star Wars torna in una nuova serie animata con le voci, nella versione originale, di Sam Witwer, Gideon Adlon, e il candidato...

Il Ritorno dell’Ombra: Star Wars: Maul – Shadow LordIl 6 aprile 2026 segnerà una data fondamentale per i fan della “galassia lontana lontana”.

MAUL - SHADOW LORD: REACTION al primo TRAILER della serie!

Temi più discussi: Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ sposta ancora più in alto l'asticella; Darth Maul raddoppia: confermata la seconda stagione della nuova serie Disney+; Tutto quello che sappiamo su Maul – Shadow Lord seconda stagione; Il catalogo Disney+ acquisirà produzioni originali e sequel nell’aprile 2026.

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Star Wars: Maul – Shadow LordLa prima stagione della serie dedicata a uno dei personaggi più affascinanti del mondo di Star Wars. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ... fantasymagazine.it

ALTRO PARERE SENZA SPOILER di William Devereux sulla nuova serie tv di Star Wars. "Maul – Shadow Lord è assolutamente fantastico. Ho avuto il piacere di guardare i primi otto episodi, e questo potrebbe essere il miglior lavoro realizzato finora dalla Lu facebook