Mariano Rigillo ha parlato del suo modo di interpretare Eduardo De Filippo nel film

Interpretare Eduardo De Filippo significa confrontarsi con un’assenza ingombrante. Non basta la somiglianza, non basta la tecnica. C’è un rischio costante: trasformare una figura viva in un gesto imitativo, riconoscibile ma vuoto. Per Mariano Rigillo, in La salita di Massimiliano Gallo, il film al cinema dal 9 aprile, la sfida è stata proprio questa: sottrarsi alla tentazione dell’imitazione per cercare qualcosa di più profondo, più personale, quasi invisibile. La scelta è radicale: non guardare Eduardo. Non studiarne i video, non copiarne la voce, non inseguire le movenze. Un gesto controintuitivo, che diventa però il punto di partenza per costruire un’interpretazione autonoma, fondata su ciò che si conosce davvero: il proprio percorso, la propria esperienza, il proprio teatro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mariano Rigillo, De Filippo nel film La salita: “Eduardo senza imitarlo, cercandolo dentro”

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- Dal 9 aprile “La Salita” di Massimiliano Gallo con un super cast tra cui: Gianfelice Imparsro e Mariano Rigillo facebook