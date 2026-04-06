A Marcianise, la fuga di assistenti sociali ha generato un costo di 45mila euro. Il Comune ha deciso di affidare direttamente alla cooperativa L’Arca la gestione dei servizi sociali, con un importo complessivo di circa 44mila euro. La situazione ha portato a una riduzione del personale dedicato a tali servizi, con conseguenze sulla copertura delle attività sociali nella zona.

Il Comune di Marcianise ha affidato in via diretta alla cooperativa L’Arca la gestione dei servizi sociali per un importo di 44.945,67 euro, a seguito delle dimissioni improvvise di tre professionisti a tempo indeterminato avvenute il 1° aprile 2026. L’emergenza è scattata con la partenza simultanea di tre assistenti sociali che hanno scelto di trasferirsi in altri enti, lasciando scoperto un settore fondamentale per l’amministrazione locale. Per evitare il blocco totale delle attività, l’ufficio guidato da Franca Nubifero ha emanato una determina per garantire la continuità dell’assistenza tra aprile e giugno 2026. Il provvedimento assicura l’operatività di un servizio essenziale, senza il quale le famiglie in stato di bisogno e coloro che percepiscono misure di contrasto alla povertà rimarrebbero privi di supporto professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise: fuga di assistenti sociali, l’emergenza costa 45mila euro

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