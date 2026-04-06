Un ingegnere ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Marano Marchesato in vista delle elezioni che si terranno tra il 24 e il 25 maggio 2026. La sua candidatura è stata comunicata pubblicamente e si tratta di un passo ufficiale in vista delle consultazioni amministrative programmate tra due anni. L’annuncio è stato diffuso attraverso canali ufficiali e riguarda la competizione elettorale nel comune calabrese.

Giovanni Tenuta ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Marano Marchesato per le elezioni previste tra il 24 e il 25 maggio 2026. Il profilo professionale e l’esperienza amministrativa del candidato si pongono alla base della lista denominata La tua Marano. Il percorso di Tenuta nel settore pubblico è consolidato, avendo ricoperto in passato i ruoli di Vicesindaco, Assessore e Presidente del Consiglio. Questa esperienza politica viene presentata non come un insieme di passaggi casuali, ma come un itinerario coerente guidato da valori etici e ideali personali. Competenze tecniche al servizio dell’amministrazione locale. La formazione accademica di Giovanni Tenuta, laureato in Ingegneria Civile, si traduce oggi in un’attività professionale specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marano Marchesato: l’ingegnere Giovanni Tenuta sfida il 2026

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