Manuela Arcuri il dramma del divorzio | Un trauma devastante

Manuela Arcuri ha raccontato la fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, durato diversi anni. La rottura si è verificata l’autunno scorso, dopo un periodo di convivenza e matrimonio. La attrice ha definito questa esperienza come un trauma devastante e ha condiviso alcuni dettagli sulla separazione. La notizia è stata resa pubblica attraverso alcune dichiarazioni dell’attrice.

Manuela Arcuri ha rivelato i dettagli della fine del suo legame con Giovanni Di Gianfrancesco, un percorso interrotto definitivamente l’autunno scorso dopo anni di convivenza e matrimonio. L’attrice ha affrontato le prime festività, tra cui il Natale e la Pasqua, vivendo la sua condizione di single. Il distacco è avvenuto in modo graduale, trasformando due persone che si consideravano destinate a stare insieme in due realtà separate e non più coincidenti. Il nucleo familiare includeva Mattia, nato nel 2014 e oggi prossimo ai suoi 12 anni. Il bambino, desiderato profondamente da entrambi i genitori, è stato al centro delle attenzioni della coppia, che però ha trascurato il proprio rapporto sentimentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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