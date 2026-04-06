Mantova vince col cuore | Modesto esalta il gruppo e il gol di Marras
Il Mantova ha ottenuto una vittoria contro l’Entella, con un gol di Marras. L’allenatore della squadra ha parlato della partita, evidenziando come il risultato sia stato possibile grazie alla determinazione e alla coesione del gruppo. La sfida si è giocata in un clima di grande pressione e tensione, ma la squadra è riuscita a mantenere la concentrazione fino al punteggio finale.
Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ha commentato l’esito della sfida contro l’Entella, sottolineando il valore di un risultato ottenuto attraverso la resilienza e la compattezza del collettivo in una gara caratterizzata da forte tensione. L’incontro si è svolto in un clima di forte pressione, dove la ricerca del risultato ha prevalso sulla qualità estetica del gioco. Il tecnico virgiliano ha ammesso che la partita è stata più nervosa che spettacolare, definendola un’esperienza complicata a causa delle dinamiche di gioco imposte dall’avversario. Il contesto è stato reso ancora più difficile dal primo caldo stagionale e dalla tendenza della squadra ospite a frammentare le azioni, cercando di rallentare i ritmi per impedire al Mantova di trovare una coordinazione fluida nel possesso palla. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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