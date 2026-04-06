Il Mantova ha ottenuto una vittoria contro l’Entella, con un gol di Marras. L’allenatore della squadra ha parlato della partita, evidenziando come il risultato sia stato possibile grazie alla determinazione e alla coesione del gruppo. La sfida si è giocata in un clima di grande pressione e tensione, ma la squadra è riuscita a mantenere la concentrazione fino al punteggio finale.

Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ha commentato l’esito della sfida contro l’Entella, sottolineando il valore di un risultato ottenuto attraverso la resilienza e la compattezza del collettivo in una gara caratterizzata da forte tensione. L’incontro si è svolto in un clima di forte pressione, dove la ricerca del risultato ha prevalso sulla qualità estetica del gioco. Il tecnico virgiliano ha ammesso che la partita è stata più nervosa che spettacolare, definendola un’esperienza complicata a causa delle dinamiche di gioco imposte dall’avversario. Il contesto è stato reso ancora più difficile dal primo caldo stagionale e dalla tendenza della squadra ospite a frammentare le azioni, cercando di rallentare i ritmi per impedire al Mantova di trovare una coordinazione fluida nel possesso palla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova vince col cuore: Modesto esalta il gruppo e il gol di Marras

Modesto: "Mantova, che disattenzioni"La sconfitta patita a Catanzaro ha mantenuto imprigionato nella zona calda della classifica il Mantova.

Marras è l’oro di Mantova: Entella al tappeto, la salvezza è più vicinaMantova, 6 aprile 2026 – Una perla di Marras su punizione nel finale regala al Mantova il duello diretto con l’Entella e consente alla squadra di...

Si parla di: Fortitudo Pomezia, prova di gran cuore a Mantova: ecco una vittoria (4-3) dal peso specifico enorme; In Comune l’incontro con i piccoli pazienti ugandesi salvati dalla Pobic.

IL POSTICIPO DI B. Cuore Mantova. Col Palermo è 1-1Il Mantova chiude l’andata raggiungendo all’ultimo istante di recupero il pareggio con il Palermo grazie a una sventola di Marras (nella foto). I virgiliani restano in zona retrocessione (a una ... ilgiorno.it