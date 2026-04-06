Mance e cameriere insolenti | torna il manuale assurdo degli anni ’80

Un vecchio filmato didattico degli anni Ottanta, dedicato alle modalità di gestione delle mance, ha ripreso a circolare sui social network. Nel video, vengono mostrati consigli e comportamenti considerati oggi insoliti o fuori dal tempo, come le aspettative riguardo alle mance e le interazioni tra camerieri e clienti. La ripresa di questo materiale ha suscitato reazioni ironiche e ricordi tra gli utenti più giovani e la Generazione X.

Un vecchio filmato didattico degli anni Ottanta su come gestire le mance è tornato a circolare online, scatenando l’ironia e i ricordi della Generazione X. Il video, condiviso dal profilo Totally 80s Room, mette in scena le dinamiche tra clienti e personale di sala attraverso esempi contrastanti. La sequenza si apre con una giovane donna che osserva il conto chiedendosi quale cifra lasciare come gratifica. Una voce fuori campo interviene spiegando che la mancia può variare dal 10 per un servizio accettabile fino al 20 per una prestazione eccezionale. Il contrasto visivo è immediato quando appare una cameriera con la camicia macchiata, il mascara colato sul volto e che soffia bolle di gomma con noncuranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mance e cameriere insolenti: torna il manuale assurdo degli anni ’80 Leggi anche: Riccardo Cocciante: A 80 anni torna con il nuovo album “Ho vent’anni con te” e progetti per il futuro Leggi anche: Campo nomadi e celebrazioni degli 80 anni, doppio appuntamento per il Consiglio di Modena