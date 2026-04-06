Mamma e figlia avvelenate la polizia scientifica di nuovo a casa | ricerche e interrogatori

Le indagini sulla morte di una donna di 51 anni e della sua figlia di 16 anni proseguono nel loro corso. La polizia scientifica è tornata nell’abitazione delle vittime, dove ha condotto ulteriori ricerche e interrogatori. Le due persone sono decedute poche ore l’una dall’altra lo scorso dicembre a Campobasso, in circostanze che hanno suscitato molte domande. Le autorità continuano a esaminare le prove per chiarire quanto accaduto.

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella di Ielsi, 51 anni, e della figlia Sara, di appena 16, decedute a poche ore di distanza lo scorso dicembre a Campobasso, in circostanze che sin dall’inizio hanno sollevato interrogativi inquietanti. Quello che inizialmente era stato interpretato come un possibile caso di intossicazione alimentare si è progressivamente trasformato in uno scenario ben più grave, dopo che gli esami hanno rivelato la presenza di ricina nel sangue di entrambe le vittime e in un capello della donna. La ricina, sostanza altamente tossica ricavata dai semi di ricino, è nota per la sua capacità di compromettere rapidamente l’organismo fino al collasso degli organi vitali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Mamma e figlia morte a Campobasso: si cerca la veritàLa Scientifica torna in casa, mentre proseguono gli interrogatori per chiarire cosa sia accaduto. facebook

Nel nostro ospedale di #maternità in #Afghanistan abbiamo assistito un parto speciale: la nascita di cinque gemelli. Hanno circa 30 settimane: sono prematuri, ma stanno bene, così come la loro mamma. Da questa “culla tra le montagne”, il nostro augurio per x.com