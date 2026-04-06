maltempo pasquetta a rischio in alcune regioni

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, alcune regioni del centro Italia sono soggette a un'allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile a causa di maltempo. La situazione riguarda diverse aree della penisola, con condizioni climatiche avverse che potrebbero influenzare le attività della giornata. Le autorità invitano alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti sulle previsioni, considerate fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

Nel giorno di Pasquetta, oggi, lunedì 6 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in alcune Regioni del centro d'Italia. L'avviso arancione riguarda l'Abruzzo e il Molise per temporali, giallo invece per le stesse aree ma per rischio idrogeologico. Sole e temperature in deciso rialzo sul resto dell'Italia. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, si apre così una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. L'unica eccezione è quindi oggi solo per Abruzzo e Molise per cui sono attesi temporali e forte vento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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