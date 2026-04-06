Maltempo 96 ore senza sosta per la Protezione civile Arcobaleno | interventi a San Salvo Marina

Durante le ultime 96 ore, i volontari della Protezione civile Arcobaleno di San Salvo sono stati impegnati in interventi di assistenza e intervento sul territorio a causa di un’ondata di maltempo. La squadra ha operato senza sosta per tutta la durata dell’emergenza, intervenendo in diverse zone, tra cui San Salvo Marina, per fronteggiare le criticità provocate dalle condizioni meteorologiche avverse.

Volontari impegnati giorno e notte tra allagamenti e monitoraggi: “Aspirati centinaia di migliaia di metri cubi d’acqua” Novantasei ore di lavoro senza interruzioni per i volontari della Protezione civile Arcobaleno di San Salvo, impegnati in prima linea durante l’emergenza maltempo che ha colpito il territorio. Giornate intense, sotto il coordinamento del Coc, durante le quali i volontari hanno monitorato costantemente corsi d’acqua e punti critici, intervenendo soprattutto nelle aree maggiormente colpite dagli allagamenti. Dalla mattinata di mercoledì fino al pomeriggio di venerdì, l’impegno si è concentrato al residence Shangrillà di San Salvo Marina, dove grandi quantità d’acqua hanno invaso le strutture. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Maltempo in arrivo, Arcidiacono convoca la Protezione civileIl Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato stamane i vertici e i volontari della Protezione Civile comunale.