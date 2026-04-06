Un bambino di quattro anni nato sordo ha comunicato in lingua dei segni americana con i personaggi Woody e Jessie durante una visita a Disneyland. L'incontro ha coinvolto il ragazzo e i personaggi del parco, creando un momento di interazione attraverso il linguaggio dei segni. L'evento si è svolto in un contesto di divertimento e inclusione, attirando l'attenzione di visitatori e staff presenti.

Luca, un bambino di 4 anni nato sordo, ha stabilito un contatto diretto in lingua dei segni americana (ASL) con i personaggi Jessie e Woody a Disneyland. L’episodio sottolinea l’impatto concreto dell’inclusività linguistica sulle famiglie dei non udenti. L’incontro è avvenuto mentre il piccolo era accompagnato dai genitori, Callie Foster di 38 anni e Leonardo Silva di 39. La dinamica ha sorpreso gli adulti, poiché Luca ha preso l’iniziativa della comunicazione senza l’ausilio di mediatori. In genere, i coniugi Foster e Silva non pretendono che il personale del parco conosca l’ASL e solitamente intervengono per tradurre i messaggi del figlio. In questa occasione, però, il bambino ha interagito autonomamente con Jessie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magia a Disneyland: il bimbo sordo che parla in ASL con Woody e Jessie

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