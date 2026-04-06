Mafie in Sudamerica | tra banconote a peso e l’impero di Morabito

In Sud America, le attività legate alle organizzazioni criminali si intrecciano con il traffico di denaro e il controllo di reti illecite. Le forze dell’ordine stanno indagando su operazioni di riciclaggio che coinvolgono grandi quantità di banconote, spesso trasportate a peso. Tra le indagini, spiccano quelle che riguardano il presunto coinvolgimento di figure legate a cosche mafiose locali e alle loro attività transnazionali.

Il magistrato Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha illustrato davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia l’evoluzione delle organizzazioni criminali transnazionali e l’efficacia del sistema italiano nel contrastare il narcotraffico. L’analisi evidenzia come l’Italia sia diventata un punto di riferimento globale per le strategie di lotta alle mafie. Questa posizione nasce dalla capacità dello Stato di trasformare l’esperienza drammatica del conflitto con la criminalità organizzata in un asset strategico, esportando norme e buone pratiche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafie in Sudamerica: tra banconote a peso e l’impero di Morabito 50 imputati: la rete tra Sudamerica e Nord ItaliaLa Procura di Reggio Calabria ha chiesto il rinvio a giudizio per 50 indagati nell’ambito dell’inchiesta Millennium. Gli orafi aretini puntano sul Sudamerica. Tra crisi e prezzi pazzi, 51 aziende di Cna alla fiera di VicenzaCorsa vertiginosa del prezzo del metallo e una difficile situazione internazionale.