Nella notte di Pasqua a Macerata, tredici persone hanno visto revocata la patente di guida a seguito di controlli della Polizia Stradale. Le verifiche erano finalizzate a prevenire incidenti e si sono concentrate su eventuali comportamenti pericolosi sulla strada. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche che hanno portato alla revoca, né sui fatti esatti che hanno coinvolto i conducenti.

Tredici persone hanno revocata la licenza di guida nella notte di Pasqua a Macerata, a seguito di controlli della Polizia Stradale mirati a prevenire incidenti. L’operazione ha colpito principalmente giovani tra i 20 e i 30 anni, includendo cinque donne. L’attività si è concentrata sulle strade che portano ai centri di aggregazione giovanile della zona costiera. In questo contesto sono state applicate 14 sanzioni per violazioni del codice della strada, di cui quattro richiedono l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Il bilancio delle sostanze e le misure di sicurezza. I test di screening hanno rivelato una situazione preoccupante: sei conducenti sono risultati positivi all’uso di stupefacenti o psicotropi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, Pasqua tra droghe e velocità: 13 patenti revocate

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