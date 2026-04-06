Lutto nel ferroviare | muore Guido Ghiglia il genio della Sitav

Un improvviso lutto colpisce il settore ferroviario con la scomparsa di Guido Ghiglia, titolare della Sitav e delle Officine omonime. La morte è avvenuta sabato scorso, a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza con i familiari nell’Oltrepò pavese. Ghiglia era riconosciuto come una figura di spicco nel campo, e la notizia ha suscitato grande attenzione tra gli operatori del settore.

Guido Ghiglia, titolare della Sitav e delle Officine omonime, è scomparso sabato scorso a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza con i suoi familiari nell’Oltrepò pavese. L’imprenditore, nato nel 1962, guidava un gruppo industriale di riferimento per il trasporto su rotaia sia a livello nazionale che europeo. Il fulcro operativo del gruppo si trova a San Nicolò, nel comune di Trebbia (Rottofreno), dove la Sitav gestisce un impianto produttivo imponente. Qui sorge un capannone che si estende per 250 metri lineari, posizionato strategicamente accanto ai binari che collegano Piacenza e Torino. All’interno di questa struttura avviene l’intero ciclo di rigenerazione dei convogli: dall’assemblaggio alla ricostruzione totale di carrelli e casse dei vagoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lutto nel ferroviare: muore Guido Ghiglia, il genio della Sitav Lutto nel mondo della danza, muore a 44 anni il maestro Antonino MessinaAlcamese di nascita ma palermitano d’adozione, si è spento dopo aver combattuto con una grave malattia. Lutto nel calcio: muore a 39 anni Nicolas Giani, ex capitano della SpalDopo una lunga malattia si è spento l’ex difensore e capitano della Spal: in carriera ha indossato anche la maglia delle giovanili dell’Inter oltre... Argomenti più discussi: Lutto in Valbormida per la morte improvvisa dell’imprenditore Guido Ghiglia, titolare della Omg; Addio a Guido Ghiglia delle Officine Meccaniche Ghiglia. Cairo Montenotte, addio a Guido Ghiglia. Industriale a capo della OmgAveva 64 anni ed era in vacanza nell’Oltrepò Pavese con la famiglia, inutili i soccorsi. Stroncato da un malore improvviso ... ilsecoloxix.it Addio all’imprenditore Guido Ghiglia, patron della Sitav di San NicolòAddio a Guido Ghiglia, titolare delle omonime Officine e della Sitav di San Nicolò a Trebbia (Rottofreno), uno degli stabilimenti italiani ed europei più ... piacenzasera.it Era in vacanza con la famiglia, ma un infarto l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Se n’è andato all’improvviso Guido Ghiglia, 64 anni, imprenditore di Cairo, molto noto anche oltre i confini liguri facebook È mancato l’imprenditore valbormidese Guido Ghiglia, titolare della OMG: funerali in forma privata x.com