Durante il fine settimana pasquale, i carabinieri nella provincia di Lucca hanno effettuato un’intensa attività di controllo, con l’uso di un elicottero e numerose pattuglie impegnate sul territorio. Sono state identificate circa 400 persone e 12 sono state denunciate per reati che riguardano la persona e il patrimonio. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata principalmente nelle aree più frequentate e nei luoghi di maggior rilievo pubblico.

I carabinieri della provincia di Lucca hanno intensificato i controlli durante il weekend pasquale, identificando 400 persone e denunciando 12 individui per reati legati alla persona e al patrimonio. Sotto la guida del Colonnello Michele Lastella, il comando provinciale ha schierato un dispositivo imponente per contrastare i furti e aumentare la percezione di sicurezza. L’operazione ha l’impiego di decine di pattuglie provenienti dalle stazioni delle compagnie di Lucca, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana, supportate dai Nuclei Operativi e Radiomobili. Tecnologia e presidi strategici tra città e costa. Il coordinamento delle squadre a terra è stato potenziato dall’uso di un elicottero AW139. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, blitz di Pasqua: elicottero e pattuglie tra 400 controlli

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Per una riprogrammazione dell'offerta commerciale, il treno 18512 (FIRENZE-VIAREGGIO) è cancellato da LUCCA a VIAREGGIO, viaggiatori con treno 18626. Ulteriore provvedimento: treno 18519 (VIAREGGIO-FIRENZE) cancellato da VIAREGGIO a LUCCA, x.com

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