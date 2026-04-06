L'oroscopo di martedì 7 aprile 2026 | Gemelli e Pesci hanno bisogno di incoraggiamento

Martedì 7 aprile 2026, la posizione della Luna in Sagittario combinata con il Sole favorisce i segni di fuoco, dando loro energia e spinta a muoversi. I segni d'aria, in particolare Gemelli e Pesci, cercano invece segnali di incoraggiamento e supporto per affrontare le sfide della giornata. La giornata presenta un’atmosfera dinamica e stimolante, con alcuni segni che si sentono più motivati rispetto ad altri.

La Luna in Sagittario sostenuta dal Sole nell'oroscopo di martedì 7 aprile 2026 dona vigore ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e a tutti coloro che hanno voglia di agire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'oroscopo del giorno martedì 7 aprile: Bilancia sensibile, bisogno di stabilità in PesciOroscopo e previsioni per la giornata di martedì 7 aprile con classifica: Venere in buon aspetto per il Cancro, Sagittario reattivo ... it.blastingnews.com

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Il #6aprile 1957 sono nati i gemelli #Damilano. Maurizio è stato olimpionico di marcia a Mosca 1980 (con 2 bronzi), 2 volte mondiale nella 20 km a Roma 1987 e Tokyo 1991. Dal 1992 detiene il mondiale sui 30 km di marcia in pista. Pure il gemello Giorgio è s x.com

Aspettare due gemelli è una notizia che cambia tutto in un secondo. Quanto peso si prende, quando si partorisce, quali controlli fare e come gestire i disagi... i consigli dell'ostetrica nel primo commento. facebook