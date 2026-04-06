Lo volevano terzino o dottore è diventato campione | perché Bernardo Silva sa essere speciale

A 18 anni, Bernardo Silva affrontava dubbi sulla sua altezza e sulla sua fragilità, pensando di abbandonare il calcio e dedicarsi agli studi. Tuttavia, ha continuato a giocare e si è affermato come uno dei centrocampisti più eleganti e tecnici del suo ruolo, vincendo numerosi titoli con il suo club e rappresentando la nazionale. La sua carriera testimonia come la determinazione possa superare le difficoltà iniziali.

Bernardo Silva ricorderà per sempre l’estate del 2013, mentre cercava di farsi strada nella prima squadra del Benfica. Aveva solo diciotto anni e l'allenatore di quella squadra, Jorge Jesus, lo schierò come terzino sinistro durante il precampionato e nelle amichevoli. Bernardo Silva credeva in Jesus. Beati i puri di cuore. Ma Jesus no, in Bernardo non ci credeva: troppo piccolo, troppo basso, troppo fragile per sfondare nel calcio, nel calcio che conta, e l’utilizzo in quel ruolo fu un modo poco gentile per fargli capire il concetto. Bernardo Silva giocò una sola volta in tutto il campionato. Entrò al minuto 82, contro il Porto. Un’opera di carità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo volevano terzino o dottore, è diventato campione: perché Bernardo Silva sa essere speciale Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Ci si è accorti che…di Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Leggi anche: Marianella su Bernardo Silva: “Chi lo prende fa bene”