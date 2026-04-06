Lo stato delle cose stasera su Rai 3 | Ville di Totò Riina a Malta e svolta Garlasco

Da movieplayer.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 3, Massimo Giletti propone un'inchiesta che affronta vari aspetti della giustizia italiana. Si parla delle ville di Totò Riina a Malta, delle ultime novità sul caso di Garlasco e dei legami tra criminalità e social media nella capitale. La trasmissione include anche testimonianze di Francesca Fagnani, che approfondisce le connessioni tra criminalità organizzata e territorio.

Massimo Giletti torna stasera con un'inchiesta tra mafia, social e giustizia: dalle rivelazioni su Riina alle indagini su Garlasco, passando per i legami della criminalità nella Capitale raccontati da Francesca Fagnani. Stasera, lunedì 6 aprile, alle ore 21.20 su Rai 3 torna Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti. Una puntata che si preannuncia ricca di rivelazioni e approfondimenti: dalla criminalità romana all'uso dei social da parte delle mafie, fino allo scoop sulla latitanza di Totò Riina a Malta e agli sviluppi sul delitto di Garlasco. Criminalità romana e poteri occulti Tra gli ospiti della serata ci sarà Francesca Fagnani, che offrirà un'analisi approfondita sulla cosiddetta "mala romana". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temi più discussi: Totò Riina e il mistero della latitanza a Malta. Si nascondeva nella villa dell’attuale ministro; Totò Riina e le vacanze a Gozo nella villa che oggi è del ministro: Malta l'isola dei Cavalieri e dei misteri; Totò Riina avrebbe vissuto un periodo della sua latitanza a Malta; Totò Riina si nascondeva a Malta, nella villa di un ministro, lo scoop di Giletti sul capo di Cosa Nostra.

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