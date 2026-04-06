LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas in testa Roglic secondo a 28?

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un aggiornamento in tempo reale sulla corsa. Attualmente, il corridore in testa è Seixas, seguito da Roglic a 28 secondi di distanza. L'ultimo ciclista ad iniziare la sua frazione sarà Mikel Landa, previsto per le 17.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 L’ultimo corridore a partire sarà Mikel Landa alle 17.23 16.15 Al via Andrea Bagioli (Lidl – Trek). 16.12 Brandon Mcnulty sarà il prossimo big a partire, alle 16.38. 16.10 Fase della corsa in cui non ci sono grandi nomi in chiave vittoria di tappa, ma bisogna fare attenzione alle sorprese. 16.07 La prova contro il tempo di Seixas è spaventosa. Il francese ha rifilato 28? a Roglic e 33? a Lipowitz, secondo e terzo sul traguardo. Mancano, ancora, Ayuso e del Toro tra i favoriti, ma la prestazione del 2006 è molto positiva. 16.04 Questi, invece, i migliori dieci parziali al secondo intermedio: 1 SEIXAS Paul 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Paul Seixas si prepara ad affrontare il Giro dei Paesi Baschi con ambizioni importanti facebook

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