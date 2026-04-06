LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro in risposta

Alle 11 sono iniziati i match di doppio tra i giocatori italiani e gli avversari internazionali nel torneo di Montecarlo. La partita si svolge sulla terra battuta, con i tennisti che si sfidano in tempo reale. La diretta aggiorna i risultati e gli sviluppi delle sfide in corso, con l’attenzione rivolta ai due incontri di doppio in programma oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 18.11 Cobolli cercherà di essere subito aggressivo in risposta, per mettere in difficoltà l’argentino. 18.10 Un giocatore solido e consistente Comesana, che sulla terra sa il fatto suo. Dotato di un dritto particolarmente potente, il sudamericano può comandare lo scambio dal lato destro e, muovendosi piuttosto bene, sa come sfiancare nello scambio l’avversario. Dovrà essere bravo l’azzurro nell’avere pazienza e nel dare maggior imprevedibilità. 18.08 Non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto andrà considerato nell’approccio alla partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro in risposta LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: secondo match sul Campo dei Principi, si dovrà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie; Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEFlavio fa il suo debutto al Masters 1000 monegasco contro l'argentino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com