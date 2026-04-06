LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 5-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il romano andrà a servire per il match

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Cobolli e Comesana si sta svolgendo con risultati alterni: il romano ha vinto il primo set 7-5, il secondo è andato a Comesana 6-2, e nel terzo Cobolli è in vantaggio 5-2 e sta per servire per il match. Contestualmente, si stanno giocando anche le partite tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 0-15 Stecca il dritto Cobolli e Comesana ne approfitta subito. Servizio vincente dell’argentino e quindi 2-5 in questo 3° set. Cobolli avrà l’opportunità di chiudere questo match. Vantaggio Comesana, lunga la risposta di dritto di Cobolli. 40-40 Sbracciata di dritto di Cobolli e niente da fare per Comesana. 40-30 Lunga la risposta di dritto di Cobolli. 30-30 Grande contro-smorzata di Cobolli. 30-15 Tenta la risposta vincente Cobolli, ma non trova il campo. 15-15 Risposta nei piedi di Comesana per Cobolli. 15-0 Ace centrale da destra per Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 5-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano andrà a servire per il match LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: romano a corrente alternata nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in corso il primo match sul Campo dei PrincipiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it COBOLLI avanti di un set: l'azzurro, che è stato anche in svantaggio di un break, chiude il primo parziale per 7-5 su Comesana! x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook