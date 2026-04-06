LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 4-6 10-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | gli azzurri dominano al match tie-break

Nel torneo ATP di Montecarlo 2026, si sono appena conclusi i match tra le coppie BerrettiniVavassori e De MinaurNorrie. I primi hanno vinto il set iniziale 6-4, mentre nel secondo sono stati sconfitti 4-6. La partita si è decisa nel tie-break, vinto dagli azzurri con un punteggio di 10-5. La diretta si è conclusa poco fa, con il risultato finale che ha visto prevalere gli italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:48 Termina qui la DIRETTA LIVE del match di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 12:47 Negli ottavi di finale BerrettiniVavassori affronteranno le teste di serie numero tre del torneo, il duo formato dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. 12:46 BerrettiniVavassori chiudono la loro prova con tre ace, quattro doppi falli e il 64% di prime. I due italiani vincono l’83% di punti quando servono la prima e il 43% sulla seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: confronto in parità. Decisivo il match tie-break Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 3-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0 Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto del romano. 15-0 Fuori la volée di Vavassori. 2-3 Pallonetto vincente di De Minaur. oasport.it Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com