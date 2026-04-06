Litigio in strada finisce a coltellate

Un litigio tra due persone in strada si è concluso con l’uso di un coltello. Un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito e trasportato nel reparto di emergenza di un ospedale locale. La vittima ha raccontato di essere stata colpita durante l’alterco con uno sconosciuto. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il 43enne è stato ferito all'addome con due fendenti: ricoverato in ospedale. Indagini in corso Ha raccontato di essere stato ferite durante un litigio in strada con uno sconosciuto. Fatto sta che un 43enne di Gricignano di Aversa, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato nella notte all'ospedale “Moscati” di Aversa per ferite da arma da taglio. In ospedale, questa mattina (6 aprile) alle 8, si sono presentati i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che durante la notte il 43enne stava percorrendo le strade di Sant’Antimo quando avrebbe avuto una lite con uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Coltellata al figlio durante litigio, finisce in carcere Leggi anche: Elodie, rivede Andrea Iannone: scatta il litigio in strada Argomenti più discussi: Città di Castello: lite in pieno centro, uomo finisce in ospedale; Operaio accoltellato per strada Agguato per un litigio sul lavoro | il collega condannato a tre anni. Litigio in strada finisce a coltellateHa raccontato di essere stato ferite durante un litigio in strada con uno sconosciuto. Fatto sta che un 43enne di Gricignano di Aversa, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato nella notte ... casertanews.it Prima il litigio in strada, poi l'aggressione ai carabinieri: arrestato un 35enne ubriaco in via D'AzeglioL'uomo avrebbe prima infastidito un giovane in un locale, pretendendo che gli offrisse da bere, poi ha picchiato i carabinieri intervenuti ... gazzettadiparma.it Prima il litigio in strada, poi l'aggressione ai carabinieri: arrestato un 35enne ubriaco in via D'Azeglio x.com Un litigio tra giovani sportive e sportivi non è detto che sia un atto di bullismo. E un gruppo in cui si discute non è per forza “sbagliato”. Nel contesto sportivo, saper distinguere è fondamentale: Conflitto normale: è un episodio isolato, tra persone con un pot facebook