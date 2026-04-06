Lite con un passante | 43enne accoltellato all' addome

Questa mattina alle 8, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale di Aversa per un uomo di 43 anni che si trovava lì con una ferita da arma da taglio all’addome. La vittima aveva subito un’aggressione durante un alterco con un passante. Sul posto sono arrivati i militari per raccogliere le prime informazioni e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La persona ferita è stata sottoposta a cure mediche.

Questa mattina verso le 8 i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nell’ospedale di Aversa per una persona ferita da arma da taglio all’addome. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che durante la notte un 43enne di Gricignano di Aversa, già noto alle forze dell’ordine, mentre percorreva le strade di Sant’Antimo, avrebbe avuto una lite con uno sconosciuto. Quest’ultimo lo avrebbe colpito due volte all’addome per poi fuggire. La vittima non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda e per verificare la veridicità di quanto emerso finora NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Pisa, 25enne accoltellato all'addome durante una lite: un fermatoUn uomo è stato accoltellato all'addome nella tarda serata di venerdì 23 gennaio a Cascina, in provincia di Pisa. Sant’Antimo, accoltellato dopo una lite: 43enne di Gricignano finisce in ospedaleSi è presentato all'ospedale "Moscati" di Aversa con due ferite all’addome dopo una violenta lite in strada. Temi più discussi: Chiede un incontro all'ex di 16 anni, ma si presenta con un'accetta nel giubbotto; Morde un carabiniere e sfascia l'auto: notte di violenza in via Urbana; Scoppia la lite tra due inquilini a colpi di coltello e lamette; Sangue in centro: lite in discoteca finisce a coltellate. Fermati due giovani. Aggressione choc ai Colli Albani: morde e stacca un dito a un passante dopo lite con la moglieMomenti di terrore ai Colli Albani, alle porte di Roma, dove una discussione familiare è degenerata in un episodio di estrema violenza. Intorno alle 19:30 di martedì 17 marzo 2026, un uomo di 26 anni, ... blitzquotidiano.it Chiede un incontro all'ex 16enne, ma si presenta con un'accetta nel giubbottoL'episodio a Peschiera Borromeo: il giovane si è presentato all'incontro con la 16enne e la madre di lei nascondendo un'arma di 15 centimetri. È stato arrestato ... milanotoday.it Lite dopo un incidente degenera in violenza: 34enne veronese arrestato a Brescia Intervento concitato in via Duca degli Abruzzi, dove una discussione tra automobilisti è sfociata in aggressioni e caos in strada. Un poliziotto fuori servizio, intervenuto per rip facebook Ubriaco aggredisce agenti a Brescia dopo una lite stradale: arrestato 34enne veronese, foglio di via per 4 anni. #Veneto #Verona #Cronaca x.com