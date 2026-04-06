Lite con coltello a Pasqua | denunciato ambulante residente nel Parmense

Nel pomeriggio di Pasqua, i Carabinieri di Novellara sono intervenuti in Corso Garibaldi a seguito di una segnalazione di una lite in cui era stato estratto un coltello. L’intervento è avvenuto dopo che alcuni testimoni avevano chiamato le forze dell’ordine, che hanno poi identificato un ambulante residente nel Parmense coinvolto nell’episodio. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Momenti di tensione nel Reggiano durante il pomeriggio festivo: un 69enne della provincia di Parma impugna un’arma davanti ai clienti. Intervengono i carabinieri, coltello sequestrato Nel pomeriggio della domenica di Pasqua, i Carabinieri della Stazione di Novellara sono intervenuti in Corso Garibaldi dopo una segnalazione che riferiva di una lite, dove poi era spuntato un coltello. Protagonisti della vicenda un venditore ambulante e alcuni clienti. In base a quanto ricostruito dai militari, l’episodio sarebbe nato per motivi banali. Il gestore di una bancarella di oggetti d’antiquariato avrebbe reagito comportamento di un ragazzo di 28 anni residente a Fabbrico, che, insieme a un amico 22enne di San Martino in Rio, avrebbe aperto una teca contenente orologi senza il suo permesso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Firenze: lite nel centro minori, ragazzo ferito con coltello. Denunciato coetaneoFIRENZE – Momenti di tensione ieri sera, 15 marzo 2026, in un centro per minori in via Sacco e Vanzetti a Firenze.

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Temi più discussi: Belluno, lite a una festa tra amici a Cesiomaggiore: accoltellato un giovane di 27 anni; Perché hai postato quella foto?, geloso dei social la accoltella e tenta di investirla; Ora, lite in stazione: con sé aveva un coltello da cucina, una sega tagliaferro e una chiave idraulica; Sangue in centro: lite in discoteca finisce a coltellate. Fermati due giovani.

Lite in stazione nel pomeriggio di Pasqua: spunta un coltello, ferito un uomoUna lite violenta, poi le ferite di coltello, con un uomo finito al pronto soccorso. Violenza nel pomeriggio della domenica di Pasqua in stazione. Gli accertamenti della polizia sono in corso. In base ... gazzettadiparma.it

Spunta un coltello durante una lite al mercato dell’antiquariato di NovellaraNOVELLARA (Reggio Emilia) – Pasqua agitata al mercato dell’antiquariato a Novellara: i carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio in Corso Garibaldi a seguito della segnalazione di una lite nella qu ... reggionline.com

Non fosse stato per la lite andata in scena sul terrazzo di casa, affacciato su una strada trafficata, maltrattamenti che quell’anziana donna subiva da tempo forse non sarebbero mai emersi. Invece, l’inseguimento, le urla, gli spintoni e gli strattoni dati dal figlio al facebook

Lite in stazione nel pomeriggio di Pasqua: spunta un coltello, ferito un uomo x.com