Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno vinto il loro primo match nel torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo la coppia formata da de Minaur e Norrie. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai due italiani, che ora proseguono nel torneo. La loro vittoria permette loro di avanzare alla fase successiva della competizione.

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori fanno un ottimo esordio nel torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. Il due composto dal romano e dal torinese batte quello di lingua inglese composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie per 6-4 4-6 10-5, dominando il match tie-break. Dopo quest’ora e 27 minuti ci sarà ora la difficile sfida a una delle coppie più forti al mondo, quella formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Già nel terzo gioco de Minaur e Norrie trovano il break sul servizio di Vavassori, riuscendo a mostrare un’intesa di buonissimo livello. Anche la coppia azzurra, però, pian piano riesce a ingranare e sul 3-2 arriva un 30-40 che però non si trasforma in parità perché de Minaur difende bene la rete e Norrie trova un grande passante di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’insolita coppia Berrettini/Vavassori piega de Minaur/Norrie e avanza in doppio a Montecarlo

LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente BolelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea...

LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italiana vince il primo set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:51 Vedremo quale sarà la reazione dell’australiano e del britannico.

Si parla di: Sinner show a Montecarlo: vince nel doppio e colpo di tacco | Libero Quotidiano.it.

LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri subiscono il break da 40-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto del romano. 15-0 Fuori la volée di Vavassori. 2-3 Pallonetto vincente di De Minaur. oasport.it

Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it