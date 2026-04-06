L' incredibile vita sotterranea a Pian del Tivano tra grotte e labirinti

A Pian del Tivano, in provincia di Como, si trova un'area caratterizzata da grotte e labirinti sotterranei che attirano appassionati di esplorazioni speleologiche. La zona si presenta con boschi di faggi e betulle e sentieri che si sviluppano tra paesaggi di facile accesso, ma sotto la superficie si celano ambienti complessi e nascosti. La presenza di queste strutture sotterranee rappresenta un elemento di interesse per chi si avventura tra le montagne lombarde.

Esiste un luogo in provincia di Como capace di sorprendere anche gli escursionisti più esperti. In superficie appare come uno dei tanti paesaggi familiari della Lombardia: boschi di faggi e betulle, sentieri tranquilli e panorami dolci. Ma sotto i piedi, invisibile e silenzioso, si estende uno dei sistemi sotterranei più straordinari d’Italia. Siamo sul Pian del Tivano, nel cuore del Triangolo Lariano, nel territorio di Sormano. Qui si nasconde il sistema di grotte più lungo del Paese: oltre 80 chilometri di gallerie scavate nella roccia nel corso di milioni di anni. Il protagonista di questo mondo sotterraneo è il Calcare di Moltrasio, una roccia risalente a circa 180 milioni di anni fa. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Ecco la neve in Lombardia: Bormio e Livigno da cartolina, nel Comasco imbiancata Pian del Tivano