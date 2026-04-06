Igor ha superato da poco i 40 anni, vive a Roma con la compagna Marta e un gatto, e si mantiene grazie alle parole. Meglio, con le parole degli altri. È un traduttore, fa un mestiere invisibile e laterale e passa le giornate chino su testi spesso mediocri. Con una sola eccezione: i lavori del sommo Badwalds, autore di culto, di cui è diventato quasi per caso la voce italiana. È da questa posizione defilata, ironica e frustrata che prende forma L’idiota di famiglia, il nuovo romanzo di Dario Ferrari. Che ha, però, dei sussulti. La routine apparentemente immobile di Igor è destinata a spezzarsi per un’interruzione di gravidanza della compagna che mette in crisi l’equilibrio della coppia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "L'idiota di famiglia" è il nuovo romanzo di Dario Ferrari: con ironia il racconto privato si intreccia a quello collettivo. L'intervista

Le pillole di Polly: recensione di “L’idiota di famiglia” di Dario FerrariI ben informati dicono che il mestiere di traduttore sarà il primo a sparire per colpa dell’I.

Dario Ferrari presenta il suo nuovo romanzo a PisaLa libreria Ghibellina vi invita al Cinema LumiereDario Ferrari presenta L'idiota di Famiglia, SellerioL'autore dialoga con Valentina Sturli e Andrea...

Temi più discussi: Che idioti che siamo (con i nostri padri): la lingua della cura per Dario Ferrari; Ferrari illustra il suo Igor: ’L’idiota di famiglia’; Un incontro con l’autore Dario Ferrari dedicato al rapporto padre-figlio al Chiostro di Sant’Agostino; Eventi 1 aprile a Bologna e dintorni: Io e Gianlu, L’idiota di famiglia, In memoriam Ustica.

La letteratura ha ancora il diritto di essere empia’’: la recensione de ‘’L’idiota di famiglia’’ di Dario FerrariLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola ‘’La letteratura ha ancora il diritto di essere empia’’: la recensione de ‘’L’idiota di famiglia’’ di Dario Ferrari pubblicato il 21 Marzo 2026 a f ... ilfattoquotidiano.it

Ferrari illustra il suo Igor: ’L’idiota di famiglia’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Dario Ferrari La ricreazione è finita Ero molto curioso di affrontare questo lavoro dello scrittore viareggino forse per via del mondo universitario di cui racconta e che ho vissuto per un breve periodo della mia gioventù. Sono due libri in uno si potrebbe dire per facebook

Dopo aver adorato “La ricreazione è finita” attendevo con vera curiosità il terzo romanzo di Dario Ferrari. Posso dirlo subito: “L’idiota di famiglia” non solo conferma, ma rafforza la mia convinzione che Ferrari sia oggi tra i narratori italiani più interessanti e solidi x.com