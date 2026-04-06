Nel centro ustioni di Sidone, il dottor Mohammed Ziara, chirurgo palestinese specializzato in ustioni, ha dichiarato che le azioni dell’esercito israeliano nel Libano stanno causando danni simili a quelli registrati nella Striscia di Gaza. Le sue parole si concentrano sull’impatto delle operazioni militari sulla popolazione e sulle strutture sanitarie del Paese. La situazione appare grave e si registra un aumento degli interventi di emergenza nel centro dedicato ai traumi da ustioni.

Il Libano come Gaza. Il dottor Mohammed Ziara, chirurgo palestinese specializzato in ustioni, ha affermato che l’esercito israeliano sta devastando il Paese proprio come ha fatto con i territori della Striscia. “Stanno distruggendo ospedali, città, sfollando l’intera popolazione, è semplicemente un crimine di guerra “, ha detto ad Associated Press il medico che ora lavora in un ospedale di Sidone con l’organizzazione no profit britannica Interburns. “Ho vissuto tutto questo a Gaza. Sono stato assediato all’ospedale Shifa. La mia famiglia è andata a sud, ho perso anche mio fratello. Capisco la situazione in Libano. La sento profondamente”, ha aggiunto Ziara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, dentro il centro ustioni di Sidone con il dottor Mohammed Ziara

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