Lewandowski alla Juve operazione approvata | Più giovane della sua età

Da calciomercato.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha approvato l'acquisto di Lewandowski, un'operazione che prevede il trasferimento del calciatore polacco dal Barcellona. Il contratto del giocatore è in scadenza e la società bianconera punta a rinforzare l'attacco con un centravanti di alto livello, indipendentemente dalla decisione di rinnovare il contratto con Vlahovic. Lewandowski è considerato più giovane rispetto alla sua età anagrafica.

Il fuoriclasse polacco è sempre in scadenza di contratto col Barcellona Rinnovo Vlahovic o meno, la Juve vuole prendere un grande centravanti per la prossima stagione. Negli ultimi giorni è tornata in auge la pista rappresentata da un certo Robert Lewandowski. Il polacco è in là con l’età, ad agosto prossimo compirà 38 anni, ma ancora piuttosto integro sul piano fisico. E poi, aspetto tutt’altro che irrilevante, è in scadenza di contratto a giugno, anche se il Barcellona gli avrebbe proposto un rinnovo annuale con opzione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’operazione Lewandowski trova l’approvazione di tanti tifosi juventini, probabilmente anche di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Lewandowski alla Juve, operazione approvata: “Più giovane della sua età”

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