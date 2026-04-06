L' Eredità Laura massacrata in diretta dai telespettatori | Stasera il nulla

Nella puntata di oggi de L'Eredità, trasmessa su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, si è parlato di una discussione tra il conduttore e alcuni telespettatori. Durante la trasmissione, una partecipante ha espresso commenti negativi, che hanno portato a un acceso scambio di opinioni in diretta. La puntata si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti spettatori insoddisfatti.

Oggi, lunedì 6 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Laura da Pordenone, Tito da Parma, Roberta da Alessandria, Matteo da Trento, Susanna da Pisa e Monica da Pistoia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Laura. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 50 mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Laura massacrata in diretta dai telespettatori: "Stasera il nulla" L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "È in palla. Stasera..."Occhi puntati su Francesco, il concorrente de L'Eredità protagonista da diverse puntata del quiz game di Rai 1. L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Argomenti più discussi: L'Eredità, si dice altroché!: la ghigliottina di Laura scatena il caso; L'Eredità, si è suicidato: la sconcertante performance di Leonardo scatena il delirio. Laura, campionessa de L'Eredità: oltre al quiz di Rai 1 'vince' un lavoroCORDENONS (PORDENONE) - «Ho tenuto il ritmo», dichiara sorridente la cordenonese Laura, giocando con quella stessa parola che l'altra sera l'ha condotta alla vittoria di ... ilgazzettino.it L’Eredità: puntata 2 aprile 2026 con Laura di Cordenons. Video e soluzioneLa puntata de L'Eredità di giovedì 2 aprile 2026 ha visto tornare campionessa Laura. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arrivare alla Gh ... radiomusik.it Quattro immagini pubblicate per la prima volta potrebbero essere decisive nella causa milionaria contro l'eredità di Michael Jackson facebook La guerra civile in Sri Lanka ha lasciato un’eredità devastante: ordigni terrestri inesplosi ovunque, in particolare nelle province settentrionali e orientali del Paese. #VaticanNewsIT Leggi l’articolo x.com