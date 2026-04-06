L' Eredità Laura massacrata in diretta dai telespettatori | Stasera il nulla

Da liberoquotidiano.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di oggi de L'Eredità, trasmessa su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, si è parlato di una discussione tra il conduttore e alcuni telespettatori. Durante la trasmissione, una partecipante ha espresso commenti negativi, che hanno portato a un acceso scambio di opinioni in diretta. La puntata si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti spettatori insoddisfatti.

Oggi, lunedì 6 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Laura da Pordenone, Tito da Parma, Roberta da Alessandria, Matteo da Trento, Susanna da Pisa e Monica da Pistoia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Laura. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 50 mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Laura massacrata in diretta dai telespettatori: "Stasera il nulla"

L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "È in palla. Stasera..."Occhi puntati su Francesco, il concorrente de L'Eredità protagonista da diverse puntata del quiz game di Rai 1.

L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Argomenti più discussi: L'Eredità, si dice altroché!: la ghigliottina di Laura scatena il caso; L'Eredità, si è suicidato: la sconcertante performance di Leonardo scatena il delirio.

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