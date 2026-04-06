L’eredità di padre Fedele | Cosenza trasforma il ricordo in aiuto

A pochi mesi dalla scomparsa, il ricordo di padre Fedele Bisceglie continua a essere presente a Cosenza e oltre. Teresa Boero, collaboratrice storica del frate, ha raccontato come le iniziative di solidarietà e aiuto portate avanti sotto la sua guida siano ancora attive e influenti. La testimonianza mette in luce come l’eredità di padre Fedele si manifesti attraverso progetti e azioni che proseguono nel tempo.

Teresa Boero, storica collaboratrice di padre Fedele Bisceglie, ha testimoniato come l’impegno solidale del frate continui a influenzare Cosenza e diverse aree del mondo nonostante la sua scomparsa nell’agosto scorso. L’eredità lasciata dal religioso si traduce oggi in azioni concrete per contrastare la povertà, trasformando il ricordo in un motore di aiuto attivo per le fasce più fragili della popolazione, sia a livello locale che internazionale. Il legame indissolubile tra il frate e Cosenza. La città di Cosenza conserva un legame viscerale con la figura di padre Fedele, percepito come una presenza costante che abita ancora nei cuori dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eredità di padre Fedele: Cosenza trasforma il ricordo in aiuto Leggi anche: La malagiustizia e il caso di Padre Fedele Bisceglia: in carcere da innocente, poi tutti promossi Leggi anche: Davies Jr. ritorna al via con il ricordo del padre: “Mio padre è morto, io vivo Argomenti più discussi: Milano è memoria. In via Hoepli scoperta una targa in memoria di Ezio Alberione; Ezio Alberione. Una targa ricorda il critico; Claudio Cattarossi: Dalle vendite di auto all’impegno civico, il giornale racconta la mia Udine da sessant'anni; Galluccio piange Saturnino Miele, padre e cantore del suo popolo. Padre Fedele è sempre vivo nella sua città, Teresa Boero «i suoi sogni camminano con le nostre gambe»Il ricordo di Padre Fedele e l’impegno di Teresa Boero, collaboratrice del frate che va avanti: solidarietà, missioni e aiuti concreti ai più poveri ... quicosenza.it Dalla ricostruzione fedele dei Vangeli fino alle reinterpretazioni più libere e simboliche, ecco i migliori film a tema Pasqua rimasti nella storia del cinema x.com Il Paradiso dei poveri Odv di Padre Fedele Bisceglia condivide il dolore di OSNM di Claudio Scatola e tutti gli operatori per la perdita subita. È un dolore che ci tocca tutti, è il risultato di guerre dimenticate. Sud kiwu e Sudan stanno morendo nel silenzio di tutti. facebook