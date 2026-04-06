Lega Pro 35esima giornata girone C il Crotone accumula la dodicesima sconfitta stagionale dopo la sfida con il Giugliano Locali che tornano al successo dopo due consecutive sconfitte

Nella 35ª giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha subito la sua dodicesima sconfitta stagionale dopo aver perso in trasferta contro il Giugliano. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie al gol di Vaglica al 65°. Il Giugliano ha schierato una formazione con Greco tra i pali e in attacco Cester e Murilo, mentre il Crotone ha affrontato la sfida con una formazione 3-4-1-2.