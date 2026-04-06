Lega Pro 35esima giornata girone C il Crotone accumula la dodicesima sconfitta stagionale dopo la sfida con il Giugliano Locali che tornano al successo dopo due consecutive sconfitte
Nella 35ª giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha subito la sua dodicesima sconfitta stagionale dopo aver perso in trasferta contro il Giugliano. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie al gol di Vaglica al 65°. Il Giugliano ha schierato una formazione con Greco tra i pali e in attacco Cester e Murilo, mentre il Crotone ha affrontato la sfida con una formazione 3-4-1-2.
Giugliano 1 Crotone 0 Marcatori: 65° Vaglica Giugliano (3-4-1-2): Greco, D’Avino, De Rosa, Caldore, D’Agostino (Giustiniano), Zammarini, Broh (Ogunseye), Vaglica, Cester, Murilo (Prado), Balde (La Vardera). All. Di Napoli Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Russo), Cocetta, Armini, Guerra (Bruno), Gallo, Vinicius, Sandri, Energe (Piovanello), Gomez (Musso), Zunno (Maggio). All. Longo Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari Ass. Umberto Galasso di Torino – Angelo Tomasi di Lecce Quarto giudice a bordo campo: Maria Marotta di Sapri Operatore FVS: Giuseppe Romaniello di Napoli Ammonito: Balde Angoli 8 a 3 per il Crotone Recupero: 3 e 6 minuti Ritorno al successo in trasferta mancato dal Crotone, dopo il pareggio in quel di Potenza contro il Sorrento, e nulla è cambiato in meglio a proposito della classifica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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