A fine aprile, Lee Chae Yeon riprenderà la sua attività musicale con un nuovo singolo, dopo aver firmato un contratto con una nuova agenzia di gestione. La cantante sudcoreana non pubblicava materiale dal suo ultimo progetto e ora si prepara a tornare nel mondo della musica con una release prevista per la fine del mese. La sua scelta di cambiare società segna un nuovo capitolo nella sua carriera artistica.

Lee Chae Yeon tornerà sulle scene verso la fine di aprile con un nuovo progetto musicale, dopo aver siglato un accordo con una nuova società di gestione. L’annuncio ufficiale è arrivato il 6 aprile dalla DOD, azienda che ora gestisce l’artista. La cantante ha già concluso le riprese del video per il suo prossimo singolo e sta ultimando i preparativi per il lancio dell’album. Il percorso strategico da IZ*ONE alla nuova gestione. La carriera di Lee Chae Yeon ha radici profonde nel sistema delle audizioni, avendo iniziato a guadagnare visibilità grazie a K-Pop Star 3. Successivamente, nel 2018, è entrata a far parte del gruppo IZ*ONE, nato dal programma Project 48. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lee Chae Yeon: nuova agenzia e singolo a fine aprile

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