Lecce-Atalanta emozioni al Via del Mare | il ricordo di Graziano omaggio a D' Amico e Banda Calciatori in campo con i cagnolini la Nord sciopera

Nel pre-partita di Lecce-Atalanta si sono vissute diverse emozioni, tra momenti di ricordo e omaggi. Il Lecce ha reso omaggio a Graziano Fiorita, che avrebbe compiuto gli anni, con la partecipazione del capitano dell'Atalanta. Durante questa cerimonia, alcuni calciatori sono entrati in campo accompagnati dai loro cagnolini, mentre la curva Nord ha deciso di non partecipare alla partita, scioperando.

Girandola di emozioni nel pre-partita di Lecce-Atalanta. Prima del match il Lecce, con il capitano dell'Atalanta De Roon, ha omaggiato Graziano Fiorita che avrebbe compiuto gli anni. Un mazzo di fiori sotto la gigantografia nei pressi della Est. Il Lecce ha premiato Serena D'Amico per i 300 gol con la maglia giallorossa e Lameck Banda per le 100 presenze, traguardo tagliato a Napoli. I calciatori giallorossi, poi, sono scesi in campo con alcuni cagnolini ospitati dalla struttura "il rifugio di Aura", per favorire le adozioni (foto Marco Lezzi). La Curva Nord, invece, ha messo in scena una protesta contro i divieti, in particolar modo legati alle trasferte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce-Atalanta, emozioni al Via del Mare: il ricordo di Graziano, omaggio a D'Amico e Banda. Calciatori in campo con i cagnolini, la Nord sciopera Banda fa esplodere il Via del Mare al 90°, Lecce batte 2-1 UdineseUna splendida punizione del gambiano permette ai salentini di conquistare 3 punti fondamentali in chiave salvezza LECCE - Vittoria pesantissima in... Leggi anche: Lecce-Atalanta diretta, Pasquetta al Via del Mare: Di Francesco per la missione sorpasso Temi più discussi: Serie A: preview Lecce-Atalanta; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, le partite di oggi: dove vedere Udinese-Como, Lecce-Atalanta, Juventus-Genoa e Napoli-Milan; Lecce-Atalanta, Serie A: l’ultima spiaggia (6 aprile 2026). Lecce-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa gara tra Lecce e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com Diretta | Lecce Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, si va (Serie A, 6 aprile 2026)Analisi della diretta Lecce Atalanta, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net #Lecce 0-1 #Atalanta : Giorgio Scalvini! #LecceAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com SERIE A | In campo Lecce-Atalanta #ANSA facebook