Lecce-Atalanta diretta | inizia la partita

Alle porte di Pasquetta, il calcio torna protagonista allo stadio con la sfida tra Lecce e Atalanta. Dopo quasi un mese dall’ultima partita giocata in casa, il stadio di Lecce si presenta con i lavori di ristrutturazione ormai conclusi e gli spazi completamente rinnovati. La partita, che si svolge in una giornata di festa, si svolge nel rispetto delle normative vigenti, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta allo stadio. Il Lecce ritrova il Via del Mare quasi un mese dopo l'ultima volta e ritrova una casa diversa: smantellata ormai la copertura sulla tribuna centrale, in attesa che venga posta quella nuova. Contro la tradizione della pioggia nel giorno di Pasquetta, però, quest'anno il tempo è ottimo. Sole e accenno di Primavera. Al Via del Mare arriva l'Atalanta dell'ex giallorosso Nikola Krstovic (18 gol in due anni per lui). Per Eusebio Di Francesco parte la missione sorpasso: un punto o un successo permetterebbe all'allenatore giallorosso di superare la Cremonese, al momento terz'ultima in classifica alla pari del Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa gara tra Lecce e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

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