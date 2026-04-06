Nella recente analisi del ranking di Eurolega, si osservano variazioni significative tra le squadre partecipanti. Il Panathinaikos ha registrato una performance sorprendente, mentre l’Efes si trova in una fase difficile. Il Baskonia, invece, ha mostrato miglioramenti con il contributo di un nuovo allenatore. Le dinamiche del campionato continuano a cambiare, con alcune formazioni che salgono di posizione e altre che scendono, riflettendo un torneo sempre più competitivo.

Se mai doveste mettervi alla prova con il cubo di Rubik vi troverete di fronte a un muro di combinazioni e probabilmente a un accenno di emicrania. Più o meno la sensazione che si prova guardando la classifica dell’Eurolega. A tre giornate dalla fine, e alla vigilia dell’ultimo doppio turno, nessuno è certo del proprio destino. Le squadre in corsa per un posto nel tabellone playoffplay-in sono tredici su venti, un’enormità. E l’aspetto migliore è che tutte quelle che vengono dopo, teoricamente senza alcun motivo, giocano alla morte proseguendo sul loro cammino senza guardare tabelle. Ecco quindi che il Bayern batte il Fenerbahce, Parigi demolisce le speranze di Milano e i due derby in Spagna e Serbia finiscono con i successi delle sfavorite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le riflessioni Olimpia e lo Zalgiris che non finisce mai: ranking di Eurolega, chi sale e chi scende

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